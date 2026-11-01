Το πρόσωπο πίσω από την τεράστια απάτη της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» είναι ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης.

Μέσω του ανθρωπιστικού σωματείου, στο οποίο είναι πρόεδρος, συγκεντρώνονταν χρηματικά ποσά, με πρόσχημα τη θεραπεία ανήλικων ασθενών. Αντί όμως τα χρήματα να διατίθενται στις οικογένειες, διοχετεύονταν σε έναν εξαιρετικά πολυτελή τρόπο διαβίωσης, εικονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Για το σκάνδαλο αυτό έγιναν έξι συλλήψεις, ο 37χρονος Κώστας Φιρινίδης και η 35χρονη σύζυγός του που φέρονται να ηγούνταν του κυκλώματος βρίσκονται ανάμεσα στους συλληφθέντες.

Ο Κώστας Φιρινίδης, πέρα από πρόεδρος της ΜΚΟ είναι και πρόεδρος τοπικής ομάδας της Βόρειας Ελλάδας, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και ως ποδοσφαιριστής σε τοπικές ομάδες. Ο 37χρονος μετά την ενασχόληση του ως ποδοσφαιριστής ερασιτεχνικών ομάδων της Βορείου Ελλάδος, ασχολήθηκε με τα διοικητικά ομάδων προκειμένου να στήνει ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ήταν μάλιστα το κοινό πρόσωπο των δύο υποομάδων της εγκληματικής σπείρας και χρηματοδοτούσε τη δεύτερη με χρήματα που προέρχονταν από τη δράση της πρώτης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας της «Παιδικής Χαράς», η οποία άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου», ενώ, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Όπως προέκυψε, η εγκληματική οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες, με διακριτά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας και ένα κοινό μέλος, που εξασφάλιζε τη μεταξύ τους διασύνδεση.

Πήγαινε σε εκπομπές και έκανε εκκλήσεις για δωρεές

Στις 29 Μαίου του 2019, ο πρόεδρος του σωματείου είχε εμφανιστεί στην εκπομπή «ΜΕ ΤΟ 3» της ΕΡΤ3 και παρουσιάστρια την Ελένη Καμπάκη, με σκοπό να προωθήσει το κοινωνικό έργο της «Παιδικής Χαράς».

Η ΜΚΟ είχε κάνει σχετική ανάρτηση στην οποία είχε γράψει:

«Ο κος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, πρόεδρος του ανθρωπιστικού σωματείου Παιδική Χαρά, μίλησε ζωντανά στην εκπομπή της κας Ελένης Καμπάκη «ΜΕ ΤΟ 3», στη συχνότητα της ΕΡΤ3 για την εθελοντική μας ομάδα, τους σκοπούς και τις δράσεις μας! Τόνισε πως κάθε παιδί ΑΞΙΖΕΙ και φυσικά ΜΠΟΡΕΙ να είναι χαρούμενο! Γίνε εθελοντής , κάνε μια δωρεά ή διέδωσέ το ! Μείνετε συντονισμένοι για να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις μας σε όλη την Ελλάδα και για το πως μπορείτε να βοηθήσετε μαζί μας τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη ! Ας μοιράσουμε τη χαρά σε όλα τα παιδιά».

Βίντεο από την συνέντευξη του Φιρινίδη στην ΕΡΤ3:

Η ανάρτηση αυτή της ΜΚΟ αποτυπώνει ξεκάθαρα ότι ο συλληφθείς, Κώστας Φιρινίδης είχε ενεργό ρόλο στην επικοινωνιακή προβολή των δραστηριοτήτων του. Επίσης, η παρουσία του σε τηλεοπτικές εκπομπές και ραδιοφωνικούς σταθμούς τα επόμενα χρόνια συνεχίστηκε κανονικά.

Λόγου χάριν, τον Δεκέμβριο του 2023, είχε μιλήσει στον ραδιοφωνικό σταθμό Antenna Star 103.5 με σκοπό να απευθύνει έκκληση για δωρεές για ένα παιδί από το Αγρίνιο που είχε ανάγκη από οικονομική ενίσχυση.

Η πολυτελής ζωή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πέρα από την παρουσία του στις εκπομπές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εικόνα που παρουσίαζε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αναρτήσεις του στο Instagram εμφανίζεται να κάνει ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς επίσης παρουσιάζει μια πολυτελή ζωή που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δημόσιες εκκλήσεις για βοήθεια για τα παιδιά που έχουν ανάγκη, καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι απάτες με «βιτρίνα» την «Παιδική Χαρά – Child’s Happiness»

Η πρώτη υποομάδα του κυκλώματος, αποτελούμενη από 3 μέλη (37χρονο, 35χρονη και 32χρονο), είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της συστηματικής εξαπάτησης πολιτών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν ως όχημα Σωματείο – Μ.Κ.Ο. με την επωνυμία «Παιδική Χαρά – Child’s Happiness» , μέσω του οποίου συγκεντρώνονταν χρήματα από δωρεές για την οικονομική ενίσχυση παιδιών που έπασχαν από βαριές ασθένειες ή αναπηρία.

Ωστόσο, οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, με τον πραγματικό σκοπό λειτουργίας του Σωματείου να διαφέρει από τον εμφανιζόμενο. Όπως διαπιστώθηκε, μόνο ένα μικρό μέρος των συγκεντρωθέντων χρημάτων κατέληγε στους ωφελούμενους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος ιδιοποιούνταν παράνομα από τον 37χρονο και την 35χρονη.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της υποομάδας, προκειμένου να προσδώσουν αξιοπιστία στη δραστηριότητά τους και να εκμεταλλευτούν την ευαισθησία των πολιτών, επέλεγαν ως ωφελούμενους των ερανικών δράσεων παιδιά που έπασχαν από βαριές ασθένειες, κυρίως διάφορες μορφές καρκίνου.

Ακολούθως, προέβαιναν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων παρουσίαζαν τα προβλήματα υγείας των παιδιών και τις ανάγκες οικονομικής ενίσχυσής τους, όπως έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας, μετακίνησης, διαβίωσης και προσωρινής στέγασης-φιλοξενίας των παιδιών και των οικογενειών τους, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες τους.

Μάλιστα, μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, τις δωρεές των οποίων τα μέλη της οργάνωσης προέβαλλαν δημοσίως, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία του Σωματείου και να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό δωρητών.

Από τους διασταυρωτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν προέκυψαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων 55 έχουν ταυτοποιηθεί.

Περαιτέρω, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της πρώτης υποομάδας, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων από τις δωρεές και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους, μεταξύ άλλων:

δημοσίευαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία ωφελούμενων παιδιών κατά τις επαναλαμβανόμενες ερανικές δράσεις, προκειμένου να αποκρύπτουν από τους υποψήφιους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί και άλλες δράσεις για το ίδιο παιδί,

εμφάνιζαν ως αναγκαία έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας, τα οποία στην πραγματικότητα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς,

παρουσίαζαν το κόστος ιατρικών πράξεων ή νοσηλείας σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό και

ανακοίνωναν ότι μέρος των δωρεών θα διατίθετο για την οικονομική ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.

Χειραγώγηση αγώνων και παράνομοι στοιχηματισμοί

Ως προς τη δεύτερη υποομάδα, προέκυψε ότι είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026, και αποτελούνταν από 4 μέλη (τον 37χρονο της πρώτης υποομάδας, καθώς και έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο), τα οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, με σκοπό αφενός την εύνοια συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας, προκειμένου να προβιβαστεί στη Γ΄ Εθνική κατηγορία και αφετέρου την αποκόμιση παράνομων κερδών, μέσω της τοποθέτησης στοιχημάτων σε χειραγωγημένους αγώνες.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η δραστηριότητα της δεύτερης υποομάδας χρηματοδοτούνταν από παράνομα έσοδα της πρώτης. Παράλληλα, ο 37χρονος φέρεται να είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών Σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιούνταν μέσω άτυπων, ανεπίσημων και εξωλογιστικών συναλλαγών, με καταβολές μετρητών προς αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.

Το βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ:

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της δεύτερης υποομάδας επιδίωκαν να επηρεάζουν την έκβαση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, μέσω χρηματικών ανταλλαγμάτων, με σκοπό την εξασφάλιση ευνοϊκής διαιτητικής μεταχείρισης συγκεκριμένης ομάδας.

Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι μεταξύ του 37χρονου και δύο ακόμη μελών της υποομάδας, τα οποία κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων, είχε συναφθεί συμφωνία για την ευνοϊκή μεταχείριση της συγκεκριμένης ομάδας κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Μάλιστα, ένα από τα δύο μέλη φέρεται να είχε αναλάβει, έναντι χρηματικής αμοιβής από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, τη διευθέτηση αναμετρήσεων υπέρ της ανωτέρω ομάδας, με ιδιαίτερη έμφαση σε αναμετρήσεις με άμεσους ανταγωνιστές της για άνοδο κατηγορίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε, επίσης, περίπτωση καταβολής ποσού 1.000 ευρώ στα ανωτέρω δύο μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να επηρεαστεί με αθέμιτο τρόπο η έκβαση αγώνα υπέρ της ίδιας ομάδας.

Τέλος, διερευνήθηκε περίπτωση αγώνα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Κ19, κατά την οποία ο 37χρονος, έχοντας λάβει σχετική ενημέρωση από άλλο μέλος της δεύτερης υποομάδας, προέβη σε ζωντανό στοιχηματισμό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη, ενώ ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα προκειμένου να προβούν σε ανάλογο στοιχηματισμό.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι ομάδες που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο αγώνα δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση του αποτελέσματός του.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και από τις σωματικές έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

8 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, πλήθος έντυπων, έγγραφων και χειρόγραφων σημειώσεων, 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 7 τσάντες και 2 πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας, 3 ρολόγια επώνυμων εταιρειών, μπλοκ κενών συναλλαγματικών, 14 συναλλαγματικές συνολικού ύψους 169.395 ευρώ, επιταγή αξίας 48.150 ευρώ, ιδιωτικό συμφωνητικό κατάρτισης άτοκου δανείου ύψους 52.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 18.330 ευρώ.

Εξαπάτησαν πασίγνωστους επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και αθλητές

Εκτός από τους χιλιάδες ανώνυμους πολίτες που ακουσίως εξαπατήθηκαν, «θύματα» της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, έπεσαν και αρκετά πασίγνωστα ονόματα της κοινωνικής ζωής της χώρας. Γνωστοί επιχειρηματίες, καλλιτέχνες αλλά και αθλητές, που είχαν όλη την καλή πρόθεση να βοηθήσουν τα βαριά άρρωστα παιδιά και να συμβάλλουν στην ίασή τους, προσέφεραν με την καρδιά τους σημαντικά χρηματικά ποσά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν αξιόπιστες πηγές της ΕΛ.ΑΣ., η εφοπλιστής Μαρία Αγγελικούση προσέφερε 30.000 δολάρια, ο γνωστός τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε πάνω από 13.000 ευρώ, ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ Τάσος Χατζηγιοβάννης 12.500 ευρώ, η κορυφαία τενίστρια Μαρία Σάκκαρη έδωσε 8.000 ευρώ, η γνωστή παρουσιάστρια της τηλεόρασης Μαίρη Συνατσάκη έδωσε 1.570 ευρώ, η influencer Ιωάννα Τούνη έδωσε 800 ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., το κύκλωμα εκμεταλλευόταν την ευαισθησία των ανωτέρω γνωστών καλλιτεχνών, αθλητών και επιχειρηματιών. Πρόβαλλε μάλιστα δημόσια τις δικές τους εισφορές για να ενισχύσει την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύσει περισσότερους πολίτες στους εράνους που διοργάνωνε για παιδιά με καρκίνο και άλλες σοβαρές ασθένειες.

Πιθανότατα, ανάμεσα στους εξαπατηθέντες να βρίσκονται και άλλα γνωστά ονόματα της κοινωνικής ζωής, καθώς οι έρευνες των Αρχών δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, ως προς αυτό το σκέλος.

Η δράση στα γήπεδα

Η δεύτερη παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης επικεντρωνόταν στο ποδόσφαιρο. Ο 37χρονος, λειτουργώντας ως αφανής χρηματοδότης ερασιτεχνικών σωματείων της Πιερίας, διοχέτευσε περισσότερα από 250.000 ευρώ σε μετρητά χωρίς φορολογικά παραστατικά, πρακτική που οι Αρχές χαρακτηρίζουν ως «social laundering» με στόχο την απόκτηση κοινωνικής επιρροής.

Σε αυτή την υποομάδα εντάχθηκαν ένας 43χρονος επικεφαλής επιτροπής διαιτησίας τοπικού ποδοσφαίρου, ένας 35χρονος εν ενεργεία διαιτητής και ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας. Το σχέδιο περιλάμβανε τη συστηματική εύνοια ομάδας της Πιερίας προκειμένου να εξασφαλίσει την άνοδό της στη Γ’ Εθνική, με αμοιβές διαιτησίας που κυμαίνονταν από 300 έως 500 ευρώ ανά αναμέτρηση.

Σε συγκεκριμένο αγώνα που έληξε με 2-1 υπέρ της ομάδας συμφερόντων τους, καταγράφηκαν δύο πέναλτι και αποβολή αντιπάλου, κατόπιν προσυμφωνημένης καταβολής 1.000 ευρώ. Επιπλέον, διερευνήθηκε περίπτωση ζωντανού στοιχηματισμού σε αγώνα του πρωταθλήματος Super League Κ19, όπου ο 37χρονος, έχοντας εκ των έσω ενημέρωση από μέλος του κυκλώματος που διηύθυνε το ματς, πόνταρε σε συγκεκριμένο εύρος τερμάτων αποκομίζοντας παράνομα κέρδη.