Βαθιά θλίψη και συγκίνηση στον πολιτικό, ακαδημαϊκό και πνευματικό κόσμο της χώρας προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Κωνσταντίνου Τσουκαλά σε ηλικία 89 ετών. Ο διακεκριμένος ομότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκός και πρώην βουλευτής Επικρατείας, υπήρξε μία από τις κορυφαίες και επιδραστικότερες φυσιογνωμίες της σύγχρονης ελληνικής διανόησης.

Η είδηση της απώλειάς του πυροδότησε ένα κύμα συλλυπητήριων μηνυμάτων από όλο το πολιτικό φάσμα, την πανεπιστημιακή κοινότητα και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, που εξήραν τόσο την επιστημονική του οξυδέρκεια όσο και την ανεκτίμητη προσφορά του στη δημόσια σφαίρα.

Ένας ακάματος υπηρέτης της γνώσης και της κοινωνίας

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ξεχώρισε για το βαθύ, κριτικό και οικουμενικό του πνεύμα. Με πλούσιο συγγραφικό έργο και σημαντικότατες μελέτες για τη νεότερη ελληνική ιστορία, τους θεσμούς, το κράτος, την εξάρτηση και τη δομή της ελληνικής κοινωνίας, διαμόρφωσε γενιές επιστημόνων και πολιτών.

Διετέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και στο ΕΚΠΑ, ενώ χρημάτισε Επιστημονικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Το 2025 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, λαμβάνοντας την ανώτατη τιμή για την πολυετή προσφορά του στην επιστήμη.

Στα συλλυπητήρια μηνύματά τους, εκπρόσωποι της Πολιτείας και των πολιτικών κομμάτων υπογράμμισαν την ικανότητα του Κωνσταντίνου Τσουκαλά να συνδυάζει την αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση με τη βαθιά δημοκρατική ευαισθησία και την ενεργό παρουσία στα κοινά.

Παράλληλα, οι συνάδελφοί του στην ακαδημαϊκή κοινότητα έκαναν λόγο για ένα «μεγάλο κενό» στις κοινωνικές επιστήμες, τονίζοντας ότι το έργο του θα παραμείνει ζωντανό και επίκαιρο, αποτελώντας πυξίδα για την κατανόηση των κοινωνικών μετασχηματισμών.

Κωνσταντίνος Τασούλας: «Φώτισε μέσα από το έργο του τη δομή της ελληνικής κοινωνίας»

«Αποχαιρετούμε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες κοινωνιολόγους, ακαδημαϊκούς και διανοητές της εποχής μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας για τον θάνατο του μεγάλου διανοούμενου.

«Με νηφαλιότητα και οξυδέρκεια, φώτισε μέσα από το έργο του τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους και πρόσφερε εμβριθείς αναλύσεις για τη νεότερη ιστορική μας διαδρομή. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στην ακαδημαϊκή κοινότητα», κατέληξε.

Λίνα Μενδώνη: «Συνθεμελιωτής του κλάδου της κοινωνιολογίας στην Ελλάδα»

«Η απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, μας στερεί έναν από τους επιφανέστερους σύγχρονους διανοούμενους, που σφράγισε με την επιβλητική, αλλά και τόσο προσιτή παρουσία του και το πολυσχιδές έργο του, τη σύγχρονη ελληνική σκέψη, επί δεκαετίες», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του σπουδαίου ακαδημαϊκού. Και συνέχισε:

«Συνθεμελιωτής του κλάδου της κοινωνιολογίας στην Ελλάδα, τον οποίο υπηρέτησε με αφοσίωση, τόσο από το πανεπιστημιακό αμφιθέατρο, όσο και από θέσεις ευθύνης στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, αξιοποίησε γονιμότατα την τεράστια θεωρητική του σκευή για να μας εισφέρει πρωτότυπες ερμηνευτικές προσεγγίσεις της ελληνικής κοινωνίας και των μετασχηματισμών της. Προσεγγίσεις, που δεν βασίζονταν σε μακρινές θεωρητικές κατασκευές, αλλά διαπνέονταν από οξυδέρκεια και εδράζονταν στη βαθιά μελέτη της πραγματικότητας. Διόλου τυχαία δεν είναι η επίδραση που εξακολουθούν να ασκούν τα μείζονα έργα της νεότητάς του, με χαρακτηριστικότερο, ίσως, παράδειγμα το «Εξάρτηση και αναπαραγωγή», αλλά και της ωριμότητάς του, στον σύγχρονο στοχασμό, τον οποίο εμπλούτισαν καίρια.

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς δεν υπήρξε μόνο μεγάλος ταξιδιώτης, αλλά και πλοηγός ο ίδιος, στον κόσμο των ιδεών, ένας γνήσιος διανοούμενος, που συνδύαζε το θεωρητικό έργο με την αδιάλειπτη, επίμονη και ουσιαστική δημόσια παρέμβαση».

Ακαδημία Αθηνών: «Περνάει στην αιωνιότητα ως ένας σημαίνων Κοινωνικός Φιλόσοφος»

Με «βαθύτατη θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση» η Ακαδημία Αθηνών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «έλαβε γνώση της απώλειας του Ακαδημαϊκού και εξέχοντος επιστήμονος στο πεδίο της Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Θεωρίας, Κωνσταντίνου Τσουκαλά».

«Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς εξελέγη το 2025 τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, στην έδρα ‘Κοινωνιολογίας-Κοινωνικής Θεωρίας’, στη Γ’ Τάξη των Ηθικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα τακτικά μέλη, το ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό της Ακαδημίας εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους προς τους οικείους και συνεργάτες του. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς υπήρξε ένας σπουδαίος στοχαστής και μία εμβληματική προσωπικότητα στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών. Περνάει στην αιωνιότητα ως ένας σημαίνων Κοινωνικός Φιλόσοφος, ο οποίος άφησε μία πολύτιμη παρακαταθήκη στην ελληνική και διεθνή κοινότητα με το πολυσχιδές ακαδημαϊκό του έργο, την οξυδερκή κριτική του θεώρηση αλλά και την καθοριστική συμβολή του ως ενεργού πολίτη, ενισχύοντας ουσιαστικά την Κοινωνία των Πολιτών. Το κενό που αφήνει στην Ακαδημία Αθηνών αλλά και στον επιστημονικό χώρο εν γένει είναι δυσαναπλήρωτο.

ΠΑΣΟΚ: «Ανοιξε νέους δρόμους στην κατανόηση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού»

Σε συλληπητήρια δήλωση για τον θάνατο του ακαδημαϊκού και διανοητή, Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που εξέδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, υπογραμμίζει ότι με το έργο του ο εκλιπών «άνοιξε νέους δρόμους στην κατανόηση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. ‘Αφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην κοινωνιολογία και στην ακαδημαϊκή ζωή του τόπου».

«Έφυγε ένας κορυφαίος Έλληνας διανοητής, ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Το έργο του άνοιξε νέους δρόμους στην κατανόηση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην κοινωνιολογία και στην ακαδημαϊκή ζωή του τόπου. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για τη συνεισφορά του στην πνευματική αναβάθμιση της ελληνικής σκέψης. Συλλυπητήρια στους οικείους του», αναφέρει αναλυτικά.

Αλέξης Τσίπρας: «Αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας, έναν γλυκύτατο άνθρωπο»

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας, έναν γλυκύτατο άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Στη Φωτεινή και τους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στο Facebook αποχαιρετώντας τον κορυφαίο κοινωνιολόγο.

ΣΥΡΙΖΑ: «Καθόρισε τον τρόπο που μελετάμε την ελληνική κοινωνία»

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες κοινωνιολόγους και διανοούμενους της μεταπολεμικής Ελλάδας, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών», αναφέρει σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά.

«Η ακαδημαϊκή και πνευματική διαδρομή του υπήρξε σπουδαία και διεθνής. Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μακρά παρουσία σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής και σημαντική συμβολή στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, άφησε πίσω του ένα πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο που επηρέασε καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο μελετάμε την ελληνική κοινωνία, το κράτος, την εκπαίδευση, τις κοινωνικές ανισότητες και τους μηχανισμούς αναπαραγωγής τους», τονίζει.

Η αποτέφρωση και το ύστατο χαίρε στην Ριτσώνα

Η τελετή αποχαιρετισμού και η αποτέφρωσή του έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στη Ριτσώνα, με την οικογένεια, τους φίλους, τους μαθητές και τους εκπροσώπους του πολιτικού και πνευματικού κόσμου να του απευθύνουν σήμερα Τετάρτη 19/08 το ύστατο χαίρε.

Ομιλία – παρακαταθήκη για το «πραγματικό δίλημμα των σκεπτόμενων σήμερα ανθρώπων»