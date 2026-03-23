Αγανάκτηση και οργή αισθάνθηκαν οι επιζώντες και οι συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, μετά τη σημερινή ημέρα.

Η δίκη για τα Τέμπη πήρε αναβολή για την 1η Απριλίου, καθώς σήμερα δεν διεξήχθη, εξαιτίας της χωρητικότητας της «ειδικά διαμορφωμένης αίθουσας» Γαιόπολις, στη Λάρισα.

«Στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες» ήταν οι συνήγοροι, οι συγγενείς και οι κατηγορούμενοι μέσα στη δικαστική αίθουσα, σύμφωνα με μαρτυρίες. Σημειώνεται ότι μία εκ των επιζώντων λιποθύμησε από το πόσο ασφυκτικό ήταν το περιβάλλον. Για πέντε ολόκληρες ώρες, κυριάρχησε το απόλυτο χάος.

«Συνθήκες τρώγλης και βαρύτατης προσβολής της αξιοπρέπειας ανθρώπων που έχασαν τους συγγενείς τους»

Η συνήγορος οικογενειών των θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε τα εξής:

«Ακούσαμε πολλά παχιά λόγια από την κυβέρνηση ότι εξασφάλισε όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει αυτή η δίκη. Το πρώτο που ακούσαμε ήταν να μη βιντεοσκοπεί κανείς. Γιατί αυτήν την ντροπή δεν ήθελαν να τη δει κανείς.

Καλώ τα ΜΜΕ να μην βγουν από την αίθουσα την επόμενη φορά. Και να καταδείξουν τις συνθήκες τρώγλης και της βαρύτατης προσβολής της αξιοπρέπειας ανθρώπων που έχασαν τους συγγενείς τους και της αντοχής των επιζώντων και επιζωσών που όλοι δοκιμάστηκαν. Καλώ τον κ. Σεβαστιάδη να παραιτηθεί. Είναι η ελάχιστη πράξη ευθιξίας που θα μπορούσε να κάνει. Καλώ και τον κ. Φλωρίδη να παραιτηθεί και κατά τη δήλωση της παραίτησής του να μας δώσει τα στοιχεία για το πού πήγαν τα χρήματα για την κατασκευή της αίθουσας για τη δίκη των Τεμπών. Να μας πει σε ποιες τσέπες πήγαν».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η μητέρα της αδικοχαμένης Αφροδίτης Τσιώμα

«Θέλω δίκαιη δίκη. Δεν ήξερε πάλι ο κ. Μητσοτάκης τι έπρεπε να κάνει; Στην Ευρώπη πάμε, όλα τα ξέρουμε, δεν ήξερε πάλι πώς πάνε τα πράγματα; Να είναι τόσοι γονείς εδώ, τόσοι δικηγόροι, και να μας έχουν σαν τα σκουλήκια;», δήλωσε η μητέρα της Αφροδίτης Τσιώμα, Κανέλα Ανδρεάδη.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο δικηγόρος Αντώνης Ξυλουργίδης μίλησε για τα μέτρα που «λήφθηκαν» για την δικαστική αίθουσα.

«Λυπάμαι για αυτή τη συμπεριφορά και για όσους κουνούσαν το δάχτυλο και έλεγαν για μια δική «παράδειγμα». Τραυματίας λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Να πάμε σε αναβολή της δίκης και να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο της αλλαγής αίθουσας. Αν η Λάρισα δεν έχει αίθουσα να τη φιλοξενήσει, να πάμε στην πρωτεύουσα για να φιλοξενηθεί η δίκη του αιώνα», είπε.

Ακόμη, η δικηγόρος της Αργυρής Παπαθανασίου, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου μίλησε για το πόσο επίπονη ήταν η κατάσταση για τους επιζώντες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Σήμερα είχαμε και επιζήσασες μέσα στην αίθουσα αυτή, οι οποίοι βίωσαν ασφυξία, τραγικές συνθήκες που δεν χωρά ο ανθρώπινος νους το βράδυ του εγκλήματος και κάποιοι τους ανάγκασαν να το ξαναζήσουν, με αποτέλεσμα να έχουμε μια λιποθυμία επιζήσασας και κρίσεις πανικού μέσα στην αίθουσα».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Πηγή: Thesspost