Η συνήγορος των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε δηλώσεις έξω από το Συνεδριακό Κέντρο. Στο πλευρό της ήταν και ο πατέρας της, Νίκος Κωνσταντόπουλος.

Μεταξύ άλλων η κ. Κωνσταντοπούλου είπε τα εξής:

«Ξέρουμε ότι έχουμε απέναντί μας αδίστακτες, βρώμικες εξουσίες, σκοτεινούς δρεπανιφόρους μηχανισμούς. Όμως ξέρουμε ότι θα νικήσουμε γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, την κοινωνία στο πλευρό μας… να ζητά δικαιοσύνη και να μη βολεύεται στην ψεύτικη και στημένη δικαιοσύνη. Στη δικαιοσύνη του κουτιού που θέλουν κάποιοι να σερβίρουν, νομίζοντας ότι οι πολίτες είναι κουτοί».

