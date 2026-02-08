Mολότοφ, κοντάρια, αντιασφυξιογόνες μάσκες και ναρκωτικά, βρέθηκαν μετά από έρευνες της αστυνομίας κοντά στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, όπου τα ξημερώματα του Σαββάτου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, με αποτέλεσμα να υπάρξουν εκατοντάδες προσαγωγές.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ ακέραιες, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες, και μικροποσότητες κάνναβης. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πώς μεταφέρθηκαν τα αντικείμενα αυτά κοντά στην Πολυτεχνική Σχολή, εντός του χώρου του ΑΠΘ.

Πηγή: ΑΜΠΕ