Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σφοδρή επίθεση στον Φοίβο Δεληβοριά εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς, με αφορμή τη δημόσια στήριξη που εξέφρασε ο τραγουδοποιός προς τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και τη σαφή αποστασιοποίησή του από τη Μαρία Καρυστιανού, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της για το ζήτημα των αμβλώσεων.

Ο Νίκος Πλακιάς καταλογίζει τόσο στον Φοίβο Δεληβοριά, όσο και σε άλλους καλλιτέχνες, σοβαρή ευθύνη για τα νομικά προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισαν οι συγγενείς των θυμάτων, εξαιτίας της συναυλίας που είχε διοργανωθεί στο καλλιμάρμαρο από τη Μαρία Καρυστιανού και στην οποία είχε συμμετάσχει ο τραγουδοποιός.

Αφορμή για την αντιπαράθεση στάθηκε η ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά, με την οποία, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, συντάχθηκε ανοιχτά με τον Σύλλογο Συγγενών των Θυμάτων, τονίζοντας ότι κρατά αποστάσεις από την ίδια και το υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημά της.

Στην ανάρτησή του ο Φοίβος Δεληβοριάς έγραψε:

«Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

Ο Νίκος Πλακιάς αντέδρασε άμεσα, σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση:

«Εσύ δεν ήσουν, Φοίβο Δεληβοριά τότε που σας είπα να μην κάνετε την συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση;».

Στη συνέχεια επανήλθε με αιχμηρό τόνο, αποδίδοντας στον τραγουδοποιό μεγάλο μερίδιο ευθύνης:

«Έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε, για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας. Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία γίνανε με χρήματα που μαζέψατε εσείς».

Στην ίδια ανάρτηση υπενθύμισε:

«30 υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες: “εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για την Μαρία”. Δεν ξεχνάμε. Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη».

Λίγες ώρες αργότερα, ο Φοίβος Δεληβοριάς απάντησε δημόσια, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη στάση του τόσο απέναντι στη συναυλία όσο και απέναντι στις επιλογές της Μαρίας Καρυστιανού. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι δεν μπορεί να ταυτιστεί με προσωπικές επιλογές συγγενών των θυμάτων, ενώ ξεκαθάρισε τη θέση του για το θέμα των αμβλώσεων.

Αναλυτικά η απάντηση του Φοίβου Δεληβοριά:

«Νίκο Πλακιά, χαίρομαι ειλικρινά που μιλάμε, δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ως τώρα. Αυτό που είπα τότε είναι πως θα έπαιζα και για έναν μόνο γονέα αν μου το ζητούσε, γιατί θεωρώ το ζήτημα σοβαρό και την αδικία -όπως την έβλεπα να ξεδιπλώνεται στις εξεταστικές και στην όλη διαδικασία- μεγάλη. Εξακολουθώ και στηρίζω όλους τους συγγενείς (και την κυρία Καρυστιανού) στο ζήτημα αυτό και θεωρώ πως στο ποσοστό που η συναυλία και οι κινητοποιήσεις ευαισθητοποίησαν για το θέμα σας, δεν ήταν λάθος η αποδοχή μας να συμμετάσχουμε. Δεν μπορώ να συνδεθώ με μετέπειτα προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς, όμως -και ειδικά η συγκεκριμένη δήλωση που την θεωρώ ατυχή, για να το πω καλοπροαίρετα, προσωπικά μου προκαλεί πολύ δυσάρεστα συναισθήματα. Δεν γινόταν να μην το πω. Είμαι κοντά σας σε ό,τι με χρειαστείτε -αν χρειάζομαι κάπου ως καλλιτέχνης. Δεν θέλω όμως να γίνομαι μπροστάντζα σε πράγματα με τα οποία διαφωνώ και τα αντιμάχομαι από μικρό παιδάκι. Με σεβασμό και εκτίμηση».

Υπενθυμίζεται ότι έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία έθεσε ζήτημα για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, χαρακτηρίζοντάς το «θέμα δημόσιας διαβούλευσης», παρότι στη χώρα μας πρόκειται για κατοχυρωμένο δικαίωμα – αρχικά με νόμο της Νέας Δημοκρατίας το 1978 και στη συνέχεια με τον νόμο του ΠΑΣΟΚ το 1986, που διεύρυνε τις σχετικές προϋποθέσεις.