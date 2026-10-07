Έναν μάλλον ασυνήθιστο «συνάδελφο» απέκτησε για λίγη ώρα η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., όταν ένα πουλί πλησίασε τους αστυνομικούς, δέχθηκε το νερό που του πρόσφεραν και στη συνέχεια αποφάσισε να τους… ακολουθήσει στην περιπολία.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου, και καταγράφηκε σε βίντεο, με τον απρόσμενο επισκέπτη να ανεβαίνει πάνω σε μία από τις μοτοσικλέτες της ομάδας.

Ο «Αρχιφύλακας» με τα φτερά

Οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ και, όπως ανέφερε η ΕΛ.ΑΣ. στην ανάρτησή της, απένειμαν στο πουλί τον τιμητικό βαθμό του… «Αρχιφύλακα».

«Κοράκι ή Κάργια; Πετάει η Ομάδα ούτως ή άλλως!», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο που συνόδευσε το βίντεο.

Το πουλί παρέμεινε κοντά στους αστυνομικούς και, αφού ανέβηκε στη μοτοσικλέτα, έμοιαζε έτοιμο να συμμετάσχει κανονικά στην περιπολία.

Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία των ζώων

Πέρα από το χιουμοριστικό στιγμιότυπο, η Ελληνική Αστυνομία αξιοποίησε την ευκαιρία για να υπενθυμίσει τη σημασία της φροντίδας και του σεβασμού προς τα ζώα.

Όπως σημείωσε, η προστασία τους δεν περιορίζεται μόνο σε μία ημέρα του χρόνου, αλλά αποτελεί καθημερινή ευθύνη.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ακόμη ότι για περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης ζώων οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη γραμμή 10410 ή στο Τμήμα Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης.

«Η φωνή σας μπορεί να γίνει η δική τους», είναι το μήνυμα με το οποίο κλείνει η σχετική ανάρτηση.