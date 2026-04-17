Σοκ προκαλεί το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 17 Απριλίου, όταν ένα άψυχο σώμα εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός ανήκει σε νεαρή κοπέλα ηλικίας 17 ετών η οποία είναι κόρη γνωστού γιατρού στη Φιλοθέη.

Η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί το βράδυ της Πέμπτης στο ΑΤ του Ψυχικού.

Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη μεταφορά της σορού στη στεριά στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου.

Στο σημείο επιχείρησαν λιμενικοί του Λιμεναρχείου Κορίνθου για την ανάσυρση της σορού, η οποία ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κορίνθου προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης των αιτίων του θανάτου από ιατροδικαστή.

Όσον αφορά στον εντοπισμό της σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το στίγμα του κινητού της ενεργοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Ισθμό της Κορίνθου.

Μέχρι στιγμής δεν φέρεται να προκύπτει εγκληματική ενέργεια και η νεαρή φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή της.

Η κοπέλα μάλιστα είχε αποχωρήσει από το διαμέρισμα που μένει με τους γονείς της, προκειμένου να παρακολουθήσει μάθημα σε φροντιστήριο στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Την υπόθεση διερευνά το Λιμενικό Σώμα, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα που οδήγησαν στην τραγωδία.