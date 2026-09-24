Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, στο χωριό Κόρφος της Κορινθίας.

Άγνωστοι δράστες έβαλαν στο στόχαστρο ATM της περιοχής και το άρπαξαν ολόκληρο. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, πριν γίνουν αντιληπτοί από τις αστυνομικές Αρχές.

Προσώρας δεν έχει γίνει γνωστό το χρηματικό ποσό που περιείχε το ΑΤΜ, αλλά ούτε ο ακριβής τρόπος που οι δράστες κατάφεραν να το αποσπάσουν.

Οι έρευνες της τοπικής αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: Korinthos TV