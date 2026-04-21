Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στην Κορινθία, εξαρθρώθηκε πρόσφατα. Συγκεκριμένα για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν δύο άτομα, μέλη της συγκεκριμένης ομάδας. Σχηματίστηκε, ήδη, δικογραφία για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ναρκωτικά, με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δράσεις και με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η δικογραφία περιλαμβάνει, ακόμα πέντε άτομα. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, πάνω από 2,5 κ. κάνναβης, ποσότητες κοκαΐνης, ναρκωτικά δισκία, χρήματα και αυτοκίνητο.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 58 και 24 ετών, αντίστοιχα. Εις βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής συμμορίας, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται ένας ακόμη 23χρονος.

Ειδικότερα, ύστερα από συστηματική και ενδελεχή αστυνομική έρευνα που διεξήγαγαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2026, μέχρι και τη στιγμή της σύλληψής τους, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με δομημένη δράση και διακριτούς ρόλους.

Στην κατοχή του 24χρονου, καθώς και σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούσαν τα πιο πάνω μέλη της οργάνωσης, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 2.832,7 γραμμαρίων, ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), βάρους 46,7 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 40,1 γραμμαρίων, 10 ναρκωτικά δισκία mdma (ecstasy), 6 ζυγαριές ακριβείας, ένα κινητό τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 1.135 ευρώ, ως προερχόμενο από την τέλεση αξιόποινων πράξεων, εξοπλισμός που σχετίζεται με καλλιέργεια φυτών κάνναβης εσωτερικού χώρου κάνναβης (ανεμιστήρες, ψηφιακά θερμόμετρα – υγρόμετρα, ψηφιακό όργανο μέτρησης PH, λάμπες μεγάλης ισχύος, δοσομετρητής, ρολά από ανακλαστικό φύλλο, τέντες – σκηνές καλλιέργειας, υγρά λιπάσματα φυτών κ.ά.), πλήθος νάιλον συσκευασιών, χειρόγραφες σημειώσεις, 3 κάμερες παρακολούθησης καταγραφής σκηνών υψηλής ευκρίνειας και δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα άτομα, τα οποία, όπως προέκυψε, προμηθεύονταν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, από τα προαναφερθέντα μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.