Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11/08) στο Ρυτό Κορινθίας, στην επαρχιακή οδό Αλμυρής – Σοφικού.

Επιβατικό αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο αγροτικό όχημα, παρασύροντας και τραυματίζοντας σοβαρά τον οδηγό του που βρισκόταν εκτός του αυτοκινήτου, στο πίσω μέρος.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, από τη δύναμη της πρόσκρουσης, ο άνδρας παρασύρθηκε βίαια, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα.

Κινητοποίηση ΕΚΑΒ, Πυροσβεστικής και Εθελοντών – Δύο τραυματίες

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον βαριά τραυματισμένο άνδρα και τον διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και νοσηλεύεται.

Κινητοποιήθηκαν επίσης ένα όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, η Εθελοντική Ομάδα Γαλατακίου, καθώς και το Διασωστικό Σώμα «Πήγασος», το οποίο παρέλαβε και μετέφερε στο νοσοκομείο τον δεύτερο τραυματία οδηγό του επιβατικού οχήματος.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα διερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.