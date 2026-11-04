Σε πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Κορινθίας το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της περιοχής του Λεχαίου. Μία 68χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της λίγη ώρα μετά τη μεταφορά της σε νοσοκομειακή μονάδα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες, όταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η άτυχη οδηγός. Από τη βιαιότητα της πρόσκρουσης, η γυναίκα εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, φέροντας εξαιρετικά σοβαρές κακώσεις.

Στο σημείο μετέβη άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες και διακομίζοντας την τραυματία σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού δυναμικού και τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης, η 68χρονη δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά της.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση παραμένουν προς το παρόν ασαφή.

Την προανάκριση για τη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος έχει αναλάβει επισήμως το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Πηγή: korinthostv.gr