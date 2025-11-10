Πέντε κοινότητες στην περιοχή του Νομού Κορινθίας, υπέστησαν σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειές τους, από την σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή σήμερα, (10/11), το μεσημέρι.

Οι ελαιοκαλλιέργειες και άλλες καλλιέργειες στις Κοινότητες Άγιος Βασίλειος, Κλένια, Κουταλάς, Χιλιομόδι και Δερβενάκια υπέστησαν σοβαρές ζημιές, μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας, που συνοδεύτηκε από έντονη χαλαζόπτωση και έντονο αέρα.

Η καταστροφή είναι σχεδόν ολοκληρωτική. Οι παραγωγοί της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς το χαλάζι «χτύπησε» τον καρπό στο πιο κρίσιμο στάδιο.

Πηγή: Korinthostv.gr

Επιμέλεια: Δ.Κ.