Μια πρωτοφανής επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στην Κορινθία, οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση 2.012 δενδρυλλίων κάνναβης, σε μία από τις μεγαλύτερες χασισοφυτείες που έχουν βρεθεί ποτέ στην Κορινθία.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στο εγχείρημα, βιώνουν μία πρωτόγνωρη εμπειρία, αφού εδώ και περισσότερο από ένα 24ωρο, μένουν σε σκηνές κάτω από δύσκολες συνθήκες σε ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο.

Οι αστυνομικοί έχουν αναλάβει τη φύλαξη της μεγάλης φυτείας, ώστε να μην υπάρξουν παρεμβάσεις τρίτων, όμως η παραμονή τους εκεί έχει γίνει πλέον εξουθενωτική.

Σύμφωνα με το koritnτhos tv, εδώ και περισσότερο από ένα 24ωρο παραμένουν εγκλωβισμένοι στο σημείο, καθώς οι συνθήκες καθιστούν αδύνατη την απομάκρυνση ή τη μεταφορά των ευρημάτων.

Το μέρος είναι εξαιρετικά δύσβατο, με δρόμους γεμάτους κινδύνους, που απαιτούν τουλάχιστον μιάμιση με δύο ώρες, για να μπορέσει κανείς να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Παρά το γεγονός ότι έχει ζητηθεί συνδρομή με εναέρια μέσα για την επιχείρηση απομάκρυνσης, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το αποτέλεσμα είναι οι αστυνομικοί να παραμένουν αβοήθητοι, χωρίς τα απαραίτητα μέσα, ακόμη και χωρίς φαγητό.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο για την ασφάλεια των ίδιων των αστυνομικών, όσο και για την ομαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης, που εξελίσσεται σε μια από τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες των τελευταίων ετών στην Κορινθία.