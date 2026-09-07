Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, στελέχη της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Κορινθίας, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε περιοχή του Δήμου Βέλου-Βόχας.

Ο φυγόδικος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι διακρίβωσαν ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών για σοβαρότατα αδικήματα που αφορούν απόπειρα αποπλάνησης και απόπειρα βιασμού ανήλικου κοριτσιού.

Η κατάσταση οξύνθηκε τη στιγμή που οι αρχές του ανακοίνωσαν τη σύλληψή του.

Ο 40χρονος αντέδρασε βίαια, σπρώχνοντας τους αστυνομικούς και προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση προκειμένου να διαφύγει, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Βέλου-Βόχας.