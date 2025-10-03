Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, χθες (2.10.2025) το πρωί, στην περιοχή του δήμου Σικυωνιών και Βέλου – Βόχας, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς που διαβιούν άτομα με στοιχεία κοινωνικής ομοιογένειας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς των υφιστάμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης ελέχθησαν 76 άτομα, προσήχθησαν έξι, ενώ συνελήφθησαν τέσσερις για τα ακόλουθα αδικήματα:

-Τρία άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

-Ένα άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης στην Κορινθία, βεβαιώθηκαν 16 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.