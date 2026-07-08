Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης (8/7) ένας 35χρονος άνδρας μέσα στην κατοικία του στην Κόρινθο. Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από συγγενικό του πρόσωπο.

Κινητοποίηση μέσω του 112

Αμέσως, πολίτης που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί κάλεσε σε βοήθεια τις αρχές μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 35χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, γιατροί και νοσηλευτές έδωσαν πραγματική μάχη και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τον επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, ήταν ήδη πολύ αργά και απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια

Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν να ερευνούν την υπόθεση για να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός άνδρας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα της αστυνομικής έρευνας, έχουν αποκλειστεί οι ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια που έκοψαν τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής του 35χρονου, έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.