Αναστάτωση προκλήθηκε στην Κόρινθο, όταν άγνωστος δράστης προκάλεσε φθορές, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τον δράστη να προκαλεί υλικές ζημιές και στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή προτού φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στην περιοχή και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του υπαιτίου.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, ενώ παράλληλα εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων κτηρίων και καταστημάτων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη και να προχωρήσουν στην ταυτοποίησή του.

Διενεργείται προανάκριση

Την προανάκριση για την υπόθεση και την εξακρίβωση των αιτίων της επίθεσης διενεργεί το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Κορίνθου.

Πηγή: korinthostv.gr