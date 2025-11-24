Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο κανάλι του Ισθμού, το απόγευμα της Κυριακής, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας korinthostv.gr, άνδρες του Λιμενικού που έφτασαν στην περιοχή εντόπισαν τον άνδρα να επιπλέει στο νερό, τον ανέσυραν και τον μετέφεραν στη στεριά.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Σημειώνεται ότι δόθηκε εντολή για διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου του.

Πρόκειται για τον δεύτερο νεκρό που εντοπίζεται στο ίδιο σημείο, μέσα σε λίγες ημέρες.