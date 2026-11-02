Στα χέρια των Αρχών κατέληξαν ένας 38χρονος άνδρας και ένας 16χρονος ανήλικος, έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση της ομάδας Α2 ΟΠΚΕ Κορινθίας. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (1/11) στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον έναν δράστη μέσα σε παραβιασμένο αυτοκίνητο, και τον δεύτερο να επιτηρεί τον χώρο σε κοντινή απόσταση, έχοντας πάνω του σύνεργα διάρρηξης.

Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία της αστυνομίας, οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή. Ωστόσο, η ταχύτατη κινητοποίηση των αστυνομικών οδήγησε στον άμεσο εγκλωβισμό και την ακινητοποίησή τους.

Τέσσερα οχήματα στο στόχαστρο

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ιδιοκτήτης άλλου σταθμευμένου αυτοκινήτου ανέφερε στις Αρχές ότι το όχημά του είχε επίσης παραβιαστεί, χωρίς όμως να λείπει κάτι από την καμπίνα.

Από τον εξονυχιστικό έλεγχο που ακολούθησε στον περιβάλλοντα χώρο στάθμευσης, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν φθορές σε ακόμη δύο οχήματα. Συνολικά, η δράση των συλληφθέντων επηρέασε τέσσερα αυτοκίνητα — δύο επιβατικά και δύο επαγγελματικά φορτηγάκια.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Αρχές, ενώ την υπόθεση και τη σχετική προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

Πηγή: korinthostv.gr