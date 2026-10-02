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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τεσσάρων Ιταλών, οι οποίοι βρέθηκαν αβοήθητοι στον Κορινθιακό κόλπο όταν το ιστιοφόρο σκάφος στο οποίο επέβαιναν έμεινε ακυβέρνητο εξαιτίας μηχανικής βλάβης.
Στην περιοχή επικρατούσαν εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με τους ανέμους να φτάνουν τοπικά έως και τα 8 με 9 μποφόρ, καθιστώντας κάθε προσπάθεια προσέγγισης και ελιγμών ιδιαίτερα επικίνδυνη.
Η ανταπόκριση των αρχών υπήρξε ακαριαία. Το Λιμεναρχείο Κορίνθου συντόνισε αμέσως την επιχείρηση διάσωσης, ενώ δύο ρυμουλκά της Διώρυγας Κορίνθου έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν συνδρομή.
Ακολούθησε μια δύσκολη επιχείρηση που διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Παρά τη θαλασσοταραχή, τα πληρώματα των ρυμουλκών κατάφεραν να προσεγγίσουν το ακυβέρνητο σκάφος, να το ρυμουλκήσουν μακριά από τη ζώνη κινδύνου και να το οδηγήσουν με ασφάλεια στο λιμάνι της Κορίνθου.
Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και έντονη κινητικότητα στην περιοχή του λιμανιού, ωστόσο ο άψογος συντονισμός του Λιμεναρχείου και η καταλυτική παρέμβαση των ρυμουλκών απέτρεψαν τα χειρότερα, διασφαλίζοντας την σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων.
Πηγή: korinthostv.gr