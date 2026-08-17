Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου στις Αρχαίες Κλεωνές Κορινθίας, με έναν 61χρονο να τραυματίζεται από μαχαίρι και δύο γυναίκες να συλλαμβάνονται.

Όπως μεταδίδει το korinthostv, πρόκειται για δύο γυναίκες από τη Ρουμανία, ηλικίας 31 και 57 ετών, οι οποίες φέρεται να διαπληκτίστηκαν με τον 61χρονο. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, του επιτέθηκαν και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη των δύο γυναικών. Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβαν στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Νεμέας.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν χαρακτηρίζεται ανησυχητική, ενώ δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για επεισόδιο που φέρεται να προκλήθηκε από προσωπικές διαφορές.