Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (30/03), στο κέντρο της Κορίνθου. Δύο άτομα συνελήφθησαν για επίθεση και ξυλοδαρμό σε βάρος μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο δραστών κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και παράβαση περί όπλων, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται για παράβαση περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, του ΑΤ Κορίνθου. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, για να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό βίας.

