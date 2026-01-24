Θύμα κλοπής έπεσε την Παρασκευή μια γυναίκα στο λιμάνι της Κορίνθου, όταν άγνωστοι νεαροί της αφαίρεσαν την τσάντα από το αυτοκίνητό της, με ιδιαίτερα θρασύ τρόπο.

Άνοιξαν την πόρτα του αυτοκινήτου και της άρπαξαν την τσάντα

Η γυναίκα είχε μόλις κατέβει από το όχημά της, όταν οι δράστες άνοιξαν αιφνιδιαστικά την πόρτα του αυτοκινήτου και άρπαξαν την τσάντα που βρισκόταν στο εσωτερικό, σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv. Μέσα σε αυτή υπήρχαν τραπεζικές κάρτες, μετρητά, το κινητό της τηλέφωνο, καθώς και προσωπικά αντικείμενα. Οι νεαροί τράπηκαν άμεσα σε φυγή.

Άμεση κινητοποίηση των Αρχών

Η γυναίκα, σε κατάσταση σοκ, ειδοποίησε τις Αρχές χρησιμοποιώντας το κινητό περαστικής και στη συνέχεια μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, όπου υπέβαλε επίσημη καταγγελία. Οι άνδρες της Ασφάλειας κινήθηκαν άμεσα, συγκεντρώνοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Ξεκίνησαν αμέσως να κάνουν αγορές με τις κάρτες της

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για άμεσο μπλοκάρισμα των τραπεζικών καρτών της γυναίκας, ενώ ζητήθηκε και η κίνηση των καρτών κατά το τελευταίο μισάωρο. Όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες μέσα σε διάστημα μόλις 30 λεπτών, είχαν πραγματοποιήσει αγορές σε διάφορα καταστήματα της Κορίνθου, χρησιμοποιώντας τις κλεμμένες κάρτες.

Τους συνέλαβαν σε μια ώρα

Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους και οι δράστες συνελήφθησαν μέσα σε μια ώρα. Η γυναίκα παρέλαβε το κινητό της τηλέφωνο, ωστόσο οι νεαροί είχαν ήδη αφαιρέσει χρηματικό ποσό από τις τραπεζικές της κάρτες. Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: korinthostv