Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής (15/11) στην Κόρινθο, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και αναποδογύρισε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Όπως μεταδίδει το korinthostv.gr, από το όχημα κατάφερε να βγει ένας άνδρας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο της Τροχαίας Κορίνθου για την καταγραφή του συμβάντος και τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Φωτογραφίες από το σημείο: