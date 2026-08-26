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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/8) στην οδό Περιάνδρου 1, στην Κόρινθο, όταν φορτηγό που διέσχιζε τον δρόμο παρέσυρε μεγάλη κλάρα δέντρου.

Η κλάρα έσπασε και έπεσε, παρασύροντας και τον στύλο που βρισκόταν ακριβώς δίπλα της.

Στο σημείο όπου έπεσε ο στύλος , ακινητοποιήθηκε ένα όχημα, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί ο οδηγός.

Ευτυχώς, από το συμβάν δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός πεζού.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά.





Πηγή: korinthostv