Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/8) στην οδό Περιάνδρου 1, στην Κόρινθο, όταν φορτηγό που διέσχιζε τον δρόμο παρέσυρε μεγάλη κλάρα δέντρου.
Η κλάρα έσπασε και έπεσε, παρασύροντας και τον στύλο που βρισκόταν ακριβώς δίπλα της.
Στο σημείο όπου έπεσε ο στύλος , ακινητοποιήθηκε ένα όχημα, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί ο οδηγός.
Ευτυχώς, από το συμβάν δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός πεζού.
Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά.
Πηγή: korinthostv