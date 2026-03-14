Ένα περιστατικό που αναδεικνύει την αξία της άμεσης παρέμβασης και της γνώσης πρώτων βοηθειών σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/3) στην Κόρινθο, όπου ένας άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά μέσα σε σούπερ μάρκετ.

Σάστισαν όλοι εκτός από τον «φύλακα άγγελο»

Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του μπροστά στα μάτια πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο, προκαλώντας αναστάτωση και ανησυχία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του korinthostv. Οι παρευρισκόμενοι αρχικά σάστισαν, ωστόσο για καλή του τύχη βρισκόταν εκεί, εκτός υπηρεσίας, μία διασώστρια του ΕΚΑΒ.

Η διασώστρια λειτούργησε κυριολεκτικά σαν «φύλακας άγγελος» για τον άνδρα. Αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο και χωρίς να χάσει χρόνο ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), δίνοντας μάχη για να τον επαναφέρει. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Λόγω του ότι ο ασθενής έχει ιστορικό καρδιοπάθειας, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αττικής για εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην άμεση και καθοριστική παρέμβαση της διασώστριας. Το περιστατικό υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η γνώση πρώτων βοηθειών και πόσο κρίσιμα μπορεί να αποδειχθούν τα πρώτα λεπτά σε ένα καρδιολογικό επεισόδιο.

Πηγή: korinthostv