Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων με ασθενοφόρο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Ιουνίου στην Κόρινθο.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο ατύχημα έγινε στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στον σταθμό διοδίων Σπαθοβουνίου. Στο σημείο έσπευσαν οι δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Δείτε εικόνες από το ασθενοφόρο μετά το τροχαίο:

Τρία ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις.

Πηγή: Korinthos Tv