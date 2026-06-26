Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων με ασθενοφόρο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Ιουνίου στην Κόρινθο.
Συγκεκριμένα, το τροχαίο ατύχημα έγινε στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στον σταθμό διοδίων Σπαθοβουνίου. Στο σημείο έσπευσαν οι δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Δείτε εικόνες από το ασθενοφόρο μετά το τροχαίο:
Τρία ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις.
Πηγή: Korinthos Tv