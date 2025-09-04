Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια 26χρονη γυναίκα σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη (4/9), νωρίς το πρωί στην περιοχή του Κιάτου.

Σύμφωνα με το το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 6:55 στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα.

Tο τροχαίο σημειώθηκε όταν το ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό την 25χρονη συγκρούστηκε με φορτηγό στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι, ένας 70χρονος άνδρας και μια 61χρονη γυναίκα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η 26χρονη ενώ οι επιβαίνοντες του άλλου οχήματος τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας.

(φωτογραφία αρχείου)

Πηγή: korinthostv.gr