Πέθανε η μητέρα που είχε τραυματιστεί στο σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τριπόλεως, στο ύψος του κόμβου της Αρχαίας Νεμέας, όταν φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Κόρινθο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ακολούθησε ξέφρενη πορεία.

Αμέσως υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν ένα μεγάλο φορτηγό όχημα, το οποίο κινούνταν στο ρεύμα προς Κόρινθο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Το βαρύ όχημα ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη, «τρελή» πορεία στο οδόστρωμα, έσπασε τις προστατευτικές μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και καρφώθηκε με σφοδρότητα πάνω σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο.

Από τη βίαιη πρόσκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, ενώ το Ι.Χ. μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδηρικών.

Στο αυτοκίνητο που προσέκρουσε το φορτηγό επέβαινε μια τριμελής οικογένεια. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα τρία μέλη της οικογένειας, τα οποία εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια του οχήματος.

Όπως έγινε γνωστό το βράδυ του Σαββάτου, η μητέρα της οικογένειας που επέβαινε στο αυτοκίνητο δεν τα κατάφερε και κατέληξε.