Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο σπίτι όπου διέμενε η άτυχη γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης.

Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η 92χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη σορό της, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και Αστυνομικές Δυνάμεις.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: korinthostv.gr