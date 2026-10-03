Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε στην Κόρινθο το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, το δυστύχημα καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών–Πατρών, στο Δέλτα Κορίνθου, με έναν 26χρονο να χάνει τη ζωή του και πέντε νεαρούς να τραυματίζονται.

Είκονες από το σημείο της τραγωδίας:

Πώς έγινε το τροχαίο – Πέντε οι τραυματίες

Ο 26χρονος οδηγούσε ένα Audi TT, πρόκειται για ένα αυτοκίνητο το οποίο επιταχύνει πολύ γρήγορα. Συνεπιβάτες του ήταν μια 20χρονη κοπέλα και ένας ανήλικος. Το όχημα εξετράπη της πορείας και συγκρούστηκε με δεύτερο ΙΧ, το οποίο οδηγούσε ένας 18χρονος και επέβαιναν ακόμη δύο συνομήλικοί του.

Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, τα δύο αυτοκίνητα προσέκρουσαν και έκοψαν στη μέση τέσσερις κολόνες φωτισμού.

Αρχικά ως τραυματίες είχαν αναφερθεί και οι έξι εμπλεκόμενοι και συγκεκριμένα για τους δύο χρειάστηκε επέμβαση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου για να απεγκλωβιστούν από τα οχήματα.

Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 26χρονος οδηγός υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Η είδηση του θανάτου του νεαρού προκαλεί βαθιά θλίψη, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Πηγή: Korinthos TV