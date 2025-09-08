Στον Εισαγγελέα Κορίνθου οδηγήθηκε ο Ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα, που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια.

Στην κάμερα του Korinthostv.gr, μίλησε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ., τη στιγμή που ο ηγούμενος επιχειρούσε να πουλήσει τις εικόνες στην αστυνομικό που παρίστανε τον αγοραστή.

Ως προς τους τέσσερις ιδιώτες συλληφθέντες, κατά πληροφορίες, πρόκειται για έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του, έναν μεσάζοντα, καθώς και ακόμη ένα άτομο, που φέρεται να πουλούσε αρχαία νομίσματα.