Στη σύλληψη δύο ατόμων ελληνικής καταγωγής, ενός 18χρονου και μίας 46χρονης, προχώρησαν την Τετάρτη (04/11) στην Κόρινθο οι αστυνομικές αρχές, με την κατηγορία της διάπραξης ληστείας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο συλληφθέντες ενεπλάκησαν σε βίαιο περιστατικό το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, βάζοντας στο στόχαστρο έναν 81χρονο συμπολίτη τους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δράστες προσέγγισαν τον ηλικιωμένο άνδρα, του επιτέθηκαν ασκώντας σωματική βία και τον ξυλοκόπησαν, αφαιρώντας χρήματα πριν τραπούν άμεσα σε φυγή.

Η επιχείρηση της ΟΠΚΕ

Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν άμεσα οι τοπικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., θέτοντας σε εφαρμογή σχέδιο αναζητήσεων στην ευρύτερη περιοχή:

Στελέχη της Α3’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας οργάνωσαν στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση, καταφέρνοντας να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν τον 18χρονο και την 46χρονη.

Κατά τον σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή τους το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό, το οποίο κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς και αποδόθηκε πίσω στον παθόντα.

Στις δικαστικές αρχές οι συλληφθέντες

Τα δύο άτομα πρόκειται να οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές για την απαγγελία των κατηγοριών. Τη σχετική προανάκριση για τη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος και τη συγκρότηση της δικογραφίας διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.