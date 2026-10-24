Τη «Ζούγκλα» είχε στοχοποιήσει ο πρώην διαιτητής Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος έχει συλληφθεί και κρατείται για την υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να στείλει εξώδικο στα γραφεία της εφημερίδας μας, γιατί τολμήσαμε να δημοσιεύσουμε την καταγγελία ενός Ουκρανού διαιτητή ότι αποπειράθηκε να τον δωροδοκήσει.

Σημειώνεται ότι για τη σκανδαλώδη υπόθεση έχουν συλληφθεί τόσο ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και ακόμα πέντε άτομα: διαιτητές, εν ενεργεία και παλαίμαχοι, καθώς και ένας επιχειρηματίας.

Πρόκειται για τον Πέτρο Παπαπέτρου, ο οποίος μετά την απολογία του στον ανακριτική προφυλακίστηκε την Παρασκευή, τον Γιώργο Μαυραγάνη, τη Βάσω Τσαρούχα, τον Τάσο Πηλοΐδη και τον Ηλία Κορομηλά.

Ας μας… συγχωρήσουν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αλλά το εν λόγω δημοσίευμα θα αφορά αποκλειστικά τον κ. Κορομηλά.

Κι αυτό γιατί, λίγο καιρό πριν αποκαλυφθεί η δράση του κυκλώματος Λιόλιου και η συμμετοχή του ιδίου σε αυτό, ο κ. Κορομηλάς είχε βάλει στο στόχαστρό του τη «Ζούγκλα».

Έστελνε εξώδικα στα γραφεία της εφημερίδας μας γιατί τολμήσαμε να δημοσιεύσουμε την καταγγελία ενός Ουκρανού διαιτητή ότι αποπειράθηκε να τον δωροδοκήσει.

Για όσους δεν γνωρίζουν την υπόθεση ο Μίκολα Αμπρόσοφ, περί ου ο λόγος, είχε καταγγείλει το 2021 ότι ο Ηλίας Κορομηλάς, στο σπίτι του οποίου βρέθηκε το ποσό των 102.000 ευρώ, του προσέφερε 10.000 ευρώ για να σφυρίξει υπέρ της Ούνιξ Καζάν απέναντι στη Μονακό, στο δεύτερο μεταξύ τους τελικό του Eurocup.

Στην κατάθεσή του ο Ουκρανός είπε τα εξής: «Την 27η Απριλίου του 2021 μου τηλεφώνησε ο Μπόρις Ρίζικ, Ουκρανός διαιτητής που τον γνώριζα προσωπικά.

Η πρόταση ήταν ξεκάθαρη. Μου ζητήθηκε να ευνοήσω μια ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό με χρηματικό αντάλλαγμα και μου ανέφερε το όνομα του Ηλία Κορομηλά».

Όπως τονίζει ο ίδιος στην καταγγελία, ο Κορομηλάς φέρεται να του είπε: «Σε πήρα να σου πω ότι αυτά που σου είπε ο Ρίζικ για τα 10.000 ευρώ ισχύουν. Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια και θέλω να στηρίξεις τα αδέλφια μου, τους Έλληνες».

Ο κ. Κορομηλάς λοιπόν, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο είναι ένα από τα βασικά μέλη της σπείρας του Βαγγέλη Λιόλιου, είχε και το θράσος να στέλνει και εξώδικα.

Όπως ισχυριζόταν με το δημοσίευμά μας προσβάλαμε την προσωπικότητά του και του είχαμε προκαλέσει ηθική βλάβη.

Ίσως η αλαζονεία και η αίσθηση ότι είναι άτρωτοι να τους έκανε να νιώθουν ότι δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ η δράση τους στο παρασκήνιο, με την οποία αμαύρωναν τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Το εξώδικο του Ηλία Κορομηλά στη «Ζούγκλα»: