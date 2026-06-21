Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ανηλίκων αποφεύχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή στο Κορωπί, αφήνοντας πίσω του έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στους δρόμους της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, στην οδό Παύλου Μελά.

Όπως φαίνεται και από τα βίντεο κάμερας ασφαλείας, μια παρέα τριών παιδιών που κινούνταν στον δρόμο με τα ποδήλατά τους έφτασε στη διασταύρωση με την οδό Γεωργά.

Χωρίς να ελέγξουν την κίνηση, τα παιδιά συνέχισαν την πορεία τους. Ένας από τους ανήλικους ποδηλάτες που βρίσκεται λίγα μέτρα πιο μπροστά από τους φίλους του, δεν προλαβαίνει να αντιδράσει εγκαίρως, και πέφτει σε διερχόμενο όχημα το οποίο οδηγούσε μια γυναίκα που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα της.

Ο ανήλικος δεν πρόλαβε να αντιδράσει και η ρόδα του ποδηλάτου προσέκρουσε στο όχημα, με συνέπεια να βρεθεί στο οδόστρωμα, μπροστά στα μάτια των φίλων του.

Παρά τη δυνατή πρόσκρουση, ο μικρός στάθηκε εξαιρετικά τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς τραυματίστηκε πολύ ελαφρά, φέροντας μόνο μερικές αμυχές και μώλωπες.

Η οδηγός ακινητοποίησε αμέσως το αυτοκίνητό της για να προσφέρει βοήθεια, ενώ στο σημείο έσπευσαν έντρομοι και περίοικοι.

Το παιδί, αν και σοκαρισμένο και κλαίγοντας από τον τρόμο, σηκώθηκε γρήγορα και, αφού διαπιστώθηκε ότι είχε μόνο επιφανειακά γδαρσίματα, ανέβηκε ξανά στο ποδήλατό του και αποχώρησε με την παρέα του.