Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Αλθέα στο Κορωπί, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του προβλήματος από τη «Ζούγκλα» και την παρέμβαση του δημάρχου Κρωπίας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Σάββατο 27/6, κάτοικοι της περιοχής είχαν καταγγείλει στη «Ζούγκλα» ότι σπασμένος αγωγός της ΕΥΔΑΠ είχε μεγάλη διαρροή νερού επί αρκετές ώρες, ενώ όπως ανέφεραν, είχαν ενημερωθεί αρχικά από την ΕΥΔΑΠ ότι η συγκεκριμένη βλάβη δεν ανήκε στην αρμοδιότητα της και στη συνέχεια, επικοινωνώντας με τον Δήμο, έλαβαν την απάντηση πως δεν υπήρχε διαθέσιμος υδραυλικός μέχρι τη Δευτέρα.

Το δημοσίευμα ανέδειξε το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι, οι οποίοι ζητούσαν την άμεση αποκατάσταση της βλάβης, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες καθιστούσαν ακόμη πιο επιτακτική την επαναφορά της υδροδότησης.

Η παρέμβαση και η κινητοποίηση της ΕΥΔΑΠ

Σύμφωνα με πληροφορίες και μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ και την παρέμβαση του δημάρχου Κρωπίας, η ΕΥΔΑΠ κινητοποίησε άμεσα συνεργείο, το οποίο έφτασε στο σημείο και ξεκίνησε τις εργασίες αποκατάστασης.

Έπειτα από περίπου τρεις ώρες εργασιών, η βλάβη αποκαταστάθηκε πλήρως και η παροχή νερού επανήλθε στα νοικοκυριά της περιοχής, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων.

Ικανοποίηση για την άμεση λύση

Οι κάτοικοι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη, καθώς το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσα στην ίδια ημέρα, έπειτα από τη δημοσιοποίηση του ζητήματος και την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων.

Η υπόθεση αναδεικνύει, παράλληλα, τη σημασία της άμεσης ανάδειξης προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και της γρήγορης ανταπόκρισης των αρμόδιων υπηρεσιών όταν αυτά τίθενται υπόψη τους.