Διάρρηξη-εξπρές σημειώθηκε σε μεζονέτα στο Κορωπί, όταν τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο εσωτερικό της εκμεταλλευόμενοι την απουσία της οικογένειας για διακοπές.

Μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά, οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν αντικείμενα και τιμαλφή συνολικής αξίας περίπου 18.000 ευρώ, με τις κινήσεις τους να καταγράφονται καρέ-καρέ από κάμερες ασφαλείας.

Βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει τη διάρρηξη-αστραπή

Οι κινήσεις των τριών ανδρών αποτυπώθηκαν με σαφήνεια από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που διαθέτει η κατοικία.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνονται οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, να εισέρχονται με ταχύτητα στους χώρους της μεζονέτας.

Χωρίς να χάσουν δευτερόλεπτο, κατευθύνθηκαν στα σημεία όπου βρίσκονταν τα αντικείμενα αξίας, ερευνώντας μεθοδικά τους χώρους.

Λεία 18.000 ευρώ και αναστάτωση στην περιοχή

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων και τιμαλφών αγγίζει τις 18.000 ευρώ.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εισβολής, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση πριν γίνουν αντιληπτοί.

Την προανάκριση και τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών διαρρηκτών έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας το βιντεοληπτικό υλικό και συλλέγοντας αποτυπώματα από τον χώρο.