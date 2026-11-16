Ομάδα Ρομά φέρεται να επιτέθηκε σε διασώστη του ΕΚΑΒ το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου, κατά τη διάρκεια παραλαβής ασθενούς, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 20:30 με 21:00, όταν πλήρωμα ασθενοφόρου έφτασε στο Κέντρο Υγείας προκειμένου να παραλάβει γυναίκα Ρομά που χρειαζόταν περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο.

Η επίθεση σε βάρος του διασώστη έχει επιβεβαιωθεί και από δημοσιεύματα της Κυριακής, σύμφωνα με τα οποία ο εργαζόμενος τραυματίστηκε, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες μέσα στο Κέντρο Υγείας και υπήρξε επέμβαση της Αστυνομίας.

Η ένταση για τον συνοδό

Όπως περιγράφει ο Μιχάλης Γιαννάκος, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων ασθενοφόρων αποφασίστηκε, σε συνεννόηση με τους γιατρούς και το Κέντρο Διαβίβασης του ΕΚΑΒ, το ίδιο πλήρωμα να παραλάβει και δεύτερο ασθενή που χρειαζόταν διακομιδή.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο διασώστης ενημέρωσε τον γιο της γυναίκας ότι, λόγω της μεταφοράς δεύτερου περιστατικού, δεν υπήρχε η δυνατότητα να παραμείνει στο ασθενοφόρο ως συνοδός.

Τότε, σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο άνδρας αντέδρασε, έσπρωξε τον διασώστη και ακολούθησε επίθεση και από άλλα άτομα Ρομά που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο εργαζόμενος φέρεται να δέχθηκε σπρωξίματα και χτυπήματα, ενώ η στολή του σκίστηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Κατάφερε να καταφύγει στο εσωτερικό του Κέντρου Υγείας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξαν προσαγωγές και συλλήψεις εμπλεκομένων.

Παρά τον ξυλοδαρμό, συνέχισε τη διακομιδή

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η συνέχεια του περιστατικού.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, ο τραυματισμένος διασώστης, μαζί με τη συνάδελφό του, επέστρεψε στο ασθενοφόρο και συνέχισε κανονικά τη βάρδια του, παρά την επίθεση που είχε προηγηθεί.

Το πλήρωμα παρέλαβε τελικά και τους δύο ασθενείς και, κατά την καταγγελία, τους μετέφερε με το ίδιο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ χρησιμοποιεί το περιστατικό για να επαναφέρει το ζήτημα της ασφάλειας των διασωστών, αλλά και των ελλείψεων σε προσωπικό και ασθενοφόρα.

Όπως υποστηρίζει, η ταυτόχρονη μεταφορά περισσότερων του ενός περιστατικών δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, καθώς οι ελλείψεις αναγκάζουν συχνά τα πληρώματα να διαχειρίζονται περισσότερες ανάγκες με τα ίδια διαθέσιμα μέσα.

«Πηγαίνουν να βοηθήσουν και καταλήγουν να χρειάζονται οι ίδιοι φροντίδα»

Ο Μιχάλης Γιαννάκος ζητά τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, επισημαίνοντας ότι οι διασώστες βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με λεκτικές ή ακόμη και σωματικές επιθέσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

«Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να ληφθούν μέτρα προστασίας των διασωστών;», διερωτάται ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, τονίζοντας ότι άνθρωποι που σπεύδουν να προσφέρουν βοήθεια καταλήγουν ορισμένες φορές να χρειάζονται οι ίδιοι ιατρική περίθαλψη.

«Δεν μπορεί όλα να στηρίζονται στο φιλότιμο των διασωστών», αναφέρει, ζητώντας από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και την Πολιτεία να αντιμετωπίσουν τόσο το ζήτημα της προστασίας των πληρωμάτων όσο και τις ελλείψεις σε προσωπικό και διαθέσιμα ασθενοφόρα.

Το περιστατικό στο Κορωπί επαναφέρει στο προσκήνιο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να επιχειρούν καθημερινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Ολόκληρη η δήλωση του Μιχάλη Γιαννακού:

«Άλλο ένα περιστατικό ξυλοδαρμού υγειονομικού. Άτομα Ρομά επιτέθηκαν σε διασώστη του ΕΚΑΒ και τον χτύπησαν το βράδυ του Σαββάτου στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.

Παρά την επίθεση, το πλήρωμα του ασθενοφόρου, μαζί με τον χτυπημένο συνάδελφό τους, μετέφερε δύο ασθενείς με το ίδιο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 20:30 με 21:00, κατά τη διάρκεια της απογευματινής βάρδιας του ΕΚΑΒ, διασώστης δέχθηκε επίθεση στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου από ομάδα Ρομά.

Πλήρωμα ασθενοφόρου έφτασε στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου για να παραλάβει γυναίκα Ρομά που χρειαζόταν περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο. Επειδή, όμως, τα ασθενοφόρα δεν επαρκούν, αποφασίστηκε, σε συνεννόηση με τους γιατρούς και το Κέντρο Διαβίβασης, να παραληφθεί και δεύτερος ασθενής.

Αυτό δυστυχώς συμβαίνει κατά κόρον. Λείπουν διασώστες, λείπουν ασθενοφόρα και τα πληρώματα αναγκάζονται πολλές φορές να μεταφέρουν δύο περιστατικά μαζί, για να μη μένουν ασθενείς με τις ώρες στην αναμονή.

Όταν ο διασώστης ενημέρωσε τον γιο της γυναίκας ότι δεν μπορούσε να παραμείνει ως συνοδός, επειδή θα παραλάμβαναν δεύτερο ασθενή, εκείνος αντέδρασε και τον έσπρωξε. Ακολούθησε επίθεση και από άλλα άτομα Ρομά, τα οποία άρχισαν να τον σπρώχνουν και να τον προπηλακίζουν.

Ο συνάδελφος βρέθηκε με σκισμένη τη στολή του, χτυπημένος και τρομοκρατημένος. Κατέφυγε μέσα στο Κέντρο Υγείας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και έγιναν προσαγωγές.

Και ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα; Ο συνάδελφος, παρά την επίθεση που δέχθηκε, μαζί με τη διασώστρια του πληρώματος παρέλαβαν και τους δύο ασθενείς και τους μετέφεραν κανονικά στον Ευαγγελισμό.

Τέτοιοι μαχητές της Υγείας είναι οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Δέχονται λεκτικές επιθέσεις και απαξιωτικές συμπεριφορές. Δέχονται σωματικές επιθέσεις πολλές φορές από πολίτες, όπως στο Κορωπί, και παρά ταύτα, με αυταπάρνηση, κάνουν τη δουλειά τους.

Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να ληφθούν μέτρα προστασίας των διασωστών; Πηγαίνουν να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν ανάγκη και καταλήγουν οι ίδιοι να χρειάζονται ιατρική φροντίδα.

Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ και η Πολιτεία οφείλουν να προστατεύσουν τους εργαζομένους και να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων.

Δεν μπορεί όλα να στηρίζονται στο φιλότιμο των διασωστών».