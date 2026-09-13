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Ένας ακόμη νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 10:30, στην περιοχή Κίτσι στο Κορωπί.
Ο 43χρονος οδηγός, κινούμενος επί της οδού Παπαγιαννοπούλου, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στο ύψος του παλιού λατομείου, με αποτέλεσμα να προσκρούσει διαδοχικά σε χωμάτινο ανάχωμα και σε βράχο.
Η σύγκρουση υπήρξε σφοδρή, καθιστώντας αναγκαία την επέμβαση ισχυρής δύναμης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του, όπου δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Η σύγκρουση μετέτρεψε το όχημα σε μια μάζα σιδηρικών, εγκλωβίζοντας τον 43χρονο οδηγό στα συντρίμμια.
Στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός και έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας. Οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.