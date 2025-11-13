Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 12ης Νοεμβρίου, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Κορωπίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και αστυνομικού σκύλου.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε παράνομο δίκτυο υδροδότησης οικισμού συνδεδεμένο με παροχή ποτίσματος φυτών αυτοκινητόδρομου με το οποίο υδροδοτούνταν παράνομα οικίες, έχοντας τοποθετήσει πλαστικούς σωλήνες και λάστιχα.

Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος και ρύπανση περιβάλλοντος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.