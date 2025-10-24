Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Σοκ έχει προκαλέσει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Κορωπί, καθώς μια 40χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού, ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της. Το τραγικό γεγονός εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών του ζευγαριού.

Το συγκλονιστικό σκηνικό που αντίκρισε η διευθύντρια του παιδικού σταθμού

Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του παιδικού σταθμού όπου πηγαίνουν τα παιδιά ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο σπίτι μετά το περιστατικό. Περιέγραψε με έντονα λόγια την εικόνα που αντίκρισε: «Μπήκα στο σπίτι και ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα κάτι τέτοιο. Στον δρόμο υπήρχαν αστυνομικοί παντού. Μέσα στο σπίτι, δεξιά, υπήρχε πολύ αίμα. Ο μεγάλος γιος, ο Ιάσονας, μου είπε: “Look, look, everything is red”», εξηγώντας ότι με το παιδί χρησιμοποιούν τα αγγλικά στις συνομιλίες τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 4χρονος είδε τον πατέρα του να χτυπά τη μητέρα του με συνεχείς μπουνιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Το παιδί φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά», γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του 50χρονου δράστη.

Προηγούμενες καταγγελίες και μαρτυρίες

Ο 50χρονος έχει ήδη κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και φέρεται ότι είχε εμπλακεί σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας το 2023. Η διευθύντρια του σταθμού ανέφερε επίσης ότι η γυναίκα είχε εκμυστηρευτεί σε δύο μητέρες πως δεχόταν βία από τον σύζυγό της. Οι ενδείξεις ήταν εμφανείς και μέσα από τις ζωγραφιές του παιδιού, στις οποίες συχνά απουσίαζε η φιγούρα του πατέρα. Συνήθως η απουσία του αιτιολογούνταν με τη φράση «ο μπαμπάς ταξιδεύει».

Η κατάσταση της γυναίκας

Η 40χρονη φέρει βαριά τραύματα, με μώλωπες σε όλο το σώμα, ενώ οι σοβαρότερες κακώσεις εντοπίζονται στο κεφάλι. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ υπό καταστολή. Οι γιατροί δεν έχουν εντοπίσει εγκεφαλικές βλάβες μέχρι στιγμής και εξετάζουν το ενδεχόμενο να τη βγάλουν από την καταστολή τις επόμενες ημέρες, εφόσον η κατάστασή της σταθεροποιηθεί.

Οι προσπάθειες του δράστη να συγκαλύψει το έγκλημα

Ο 50χρονος προσπάθησε να καλύψει την πράξη του, καλώντας το 100 και ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη σύζυγό του αιμόφυρτη, παρουσιάζοντας την επίθεση ως ληστεία στο σπίτι. «Έγινε ληστεία στο σπίτι μου. Εγώ έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα, από το αεροδρόμιο, τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε. Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ. ‘Ελάτε, έγινε ληστεία», φέρεται να είπε στο τηλέφωνο ο 50χρονος.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν, καθώς τα στοιχεία στο σπίτι και οι μαρτυρίες των παιδιών αποκάλυψαν την αλήθεια.

Ακόμη και μετά την επίθεση, ο δράστης συνέχισε να προσπαθεί να «παίξει θέατρο», καλώντας τη διευθύντρια του παιδικού σταθμού για να ενημερωθεί αν ο γιος του είχε πάει στο σχολείο και, λίγα λεπτά αργότερα, ζητώντας να πάρει τα παιδιά.