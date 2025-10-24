Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος άνδρας που ξυλοκόπησε βάναυσα την 40χρονη σύζυγο του, στο Κορωπί, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του.

Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος.

Η γυναίκα, πολύ σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», υπό καταστολή. Οι γιατροί δεν έχουν εντοπίσει εγκεφαλικές βλάβες μέχρι στιγμής και εξετάζουν το ενδεχόμενο να τη βγάλουν από την καταστολή τις επόμενες ημέρες, εφόσον η κατάστασή της σταθεροποιηθεί.

Χτύπαγε και το παιδί του

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι θύματα βίας ήταν και τα παιδιά της οικογένειας: ο 4χρονος γιος τους φέρει επίσης χτυπήματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στη μέση. Η αστυνομία διερευνά αν το παιδί τραυματίστηκε όταν προσπάθησε να παρέμβει και ο 50χρονος το έσπρωξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε προηγούμενες καταγγελίες για κακοποίηση της γυναίκας, με την πιο πρόσφατη το 2023 από τη σπιτονοικοκυρά τους. Παρ’ όλα αυτά, η 40χρονη φέρεται να δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη.

Το συγκλονιστικό σκηνικό που αντίκρισε η διευθύντρια του παιδικού σταθμού

Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του παιδικού σταθμού όπου πηγαίνουν τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο σπίτι μετά το περιστατικό. Περιέγραψε με έντονα λόγια την εικόνα που αντίκρισε: «Μπήκα στο σπίτι και ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα κάτι τέτοιο. Στον δρόμο υπήρχαν αστυνομικοί παντού. Μέσα στο σπίτι, δεξιά, υπήρχε πολύ αίμα. Ο μεγάλος γιος, ο Ιάσονας, μου είπε: “Look, look, everything is red” (Κοίτα, κοίτα, όλα είναι κόκκινα)», εξηγώντας ότι με το παιδί χρησιμοποιούν τα αγγλικά στις συνομιλίες τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 4χρονος είδε τον πατέρα του να χτυπά τη μητέρα του με συνεχείς μπουνιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Το παιδί φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά», γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του 50χρονου δράστη.

Προηγούμενες καταγγελίες και μαρτυρίες

Ο 50χρονος έχει ήδη κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και φέρεται ότι είχε εμπλακεί σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας το 2023. Η διευθύντρια του σταθμού ανέφερε επίσης ότι η γυναίκα είχε εκμυστηρευτεί σε δύο μητέρες πως δεχόταν βία από τον σύζυγό της.

Οι ενδείξεις ήταν εμφανείς και μέσα από τις ζωγραφιές του παιδιού, στις οποίες συχνά απουσίαζε η φιγούρα του πατέρα. Συνήθως η απουσία του αιτιολογούνταν με τη φράση «ο μπαμπάς ταξιδεύει».

Οι προσπάθειες του δράστη να συγκαλύψει το έγκλημα

Ο 50χρονος προσπάθησε να καλύψει την πράξη του, καλώντας το 100 και ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη σύζυγό του αιμόφυρτη, παρουσιάζοντας την επίθεση ως ληστεία στο σπίτι.

«Έγινε ληστεία στο σπίτι μου. Εγώ έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα, από το αεροδρόμιο, τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε. Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ. ‘Ελάτε, έγινε ληστεία», φέρεται να είπε στο τηλέφωνο ο 50χρονος.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν, καθώς τα στοιχεία στο σπίτι και οι μαρτυρίες των παιδιών αποκάλυψαν την αλήθεια.

Ακόμη και μετά την επίθεση, ο δράστης συνέχισε να προσπαθεί να «παίξει θέατρο», καλώντας τη διευθύντρια του παιδικού σταθμού για να ενημερωθεί αν ο γιος του είχε πάει στο σχολείο και, λίγα λεπτά αργότερα, ζητώντας να πάρει τα παιδιά.