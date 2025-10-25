Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Κορωπί, όπου η 40χρονη γυναίκα από τη Λιθουανία δίνει μάχη για τη ζωή της, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από τον 50χρονο σύζυγό της. Τραυματισμένος εντοπίστηκε και ο 4χρονος γιος τους, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσπάθησε να προστατεύσει τη μητέρα του.

Το απόγευμα της Πέμπτης, (23 Οκτωβρίου 2025), ο άνδρας τηλεφώνησε στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη σύζυγό του αιμόφυρτη στο σπίτι τους. Όταν όμως οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο σκηνικό: τον 4χρονο στην αυλή, τη μητέρα του αναίσθητη μέσα σε λίμνη αίματος, και το 8 μηνών βρέφος τους στην κούνια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το παιδί είπε στους αστυνομικούς «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά», γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του 50χρονου. Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σοκ προκαλεί το ιατροδικαστικό πόρισμα και για το 4χρονο αγοράκι, το οποίο βίωσε και ενδεχομένως όχι για πρώτη φορά, την ωμή βία και την απάνθρωπη συμπεριφορά του πατέρα του. Σύμφωνα λοιπόν με την ιατρική γνωμάτευση, το άτυχο αγοράκι φέρει τραύματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και τη μέση.

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας βρίσκεται ο 50χρονος, μετά από την ποινική δίωξη που άσκησε εις βάρος του ο Εισαγγελέας. Κατηγορείται και για σωματική βλάβη εις βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του.

Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, στον οποίο θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος.

Γείτονες και φίλοι της οικογένειας αποκαλύπτουν ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα. Η γυναίκα είχε υποστεί και στο παρελθόν λεκτική και σωματική κακοποίηση, αλλά φοβόταν να μιλήσει. «Την είχα δει με γρατζουνιές και μελανιές. Έλεγε πάντα πως ήταν ατύχημα, ότι την χτύπησε το παιδί κατά λάθος», ανέφερε φίλη της.

Μάλιστα, ο 50χρονος είχε συλληφθεί ξανά το 2023 για ενδοοικογενειακή βία, όμως η υπόθεση δεν προχώρησε, καθώς η γυναίκα τον είχε καλύψει. Οι Αρχές ερευνούν τώρα αν υπήρξαν παραλείψεις στην προστασία της 40χρονης και των παιδιών της.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό.