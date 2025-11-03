Αίτηση προκειμένου να πάρει την επιμέλεια των δύο ανηλίκων παιδιών της κατέθεσε σήμερα (3/11) στην Εισαγγελία Ανηλίκων η 40χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από το σύντροφο της, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, στο Κορωπί.

Στην αίτηση της αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Ζητώ να χορηγήσετε τη δέουσα εντολή ώστε να παραλάβω τα τέκνα μου και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας όποτε και με όποιο τρόπο κρίνετε καταλληλότερο δηλώνοντας παράλληλα πως θα αποδεχτώ κάθε μέτρο το οποίο τυχόν διατάξετε ώστε να ζήσω με τα παιδιά μου σε ασφαλές περιβάλλον.

Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσης εναντίον μου που παρ’ ολίγον να μου στοιχίσει τη ζωή.

Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο ουδεμία επαφή με τον κατηγορούμενο καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου».

Σύμφωνα με τον συνήγορο της Παναγιώτη Αλεξόπουλο η γυναίκα αρχίζει να θυμάται και αποκλείει την ληστεία.

Καταλυτικό ρόλο έπαιξε και ο γιος της που της είπε ότι ο μπαμπάς ήταν εκείνος που τη χτύπησε.

Τα παιδιά παραμένουν στο «Παίδων» ενώ δίπλα τους είναι η μητέρα τους.