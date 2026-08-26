Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές στην 34χρονη που συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου, στο Κορωπί.

Κατά τις 19:20, στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, κοντά στη συμβολή της με την οδό Κέκροπος, σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα, κατά το οποίο 27χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του.

Κάτω από μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο συγκρούστηκε με το όχημα της 34χρονης που κινείτο προς Αθήνα. Στη μοτοσικλέτα, επέβαινε μια 21χρονη, η οποία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου και της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Βίντεο από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος:

Από την άλλη πλευρά, ο 27χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας υπέστη βαρύτατα τραύματα από τη σύγκρουση. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Φωτογραφίες της «Ζούγκλας»:







Στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 34χρονης οδηγού του ΙΧ, αλβανικής καταγωγής.

Πηγή: I Rafina