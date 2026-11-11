Σε τρεις προσαγωγές υπόπτων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της διερεύνησης του σοβαρού περιστατικού με τη διαρροή χημικών ουσιών στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη στο Κορωπί, το οποίο οδήγησε μαθητές και εκπαιδευτικούς στο νοσοκομείο.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται ο επικεφαλής της εξωτερικής εταιρείας καθαρισμού καθώς και δύο τεχνικοί συντήρησης. Οι τρεις τους εξετάζονται στο Αστυνομικό Τμήμα Κορωπίου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, ενώ εντός των επόμενων ωρών ο αρμόδιος εισαγγελέας αναμένεται να αποφανθεί για το εάν οι προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις.

Το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης (11/11) στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, την ώρα που πραγματοποιούνταν προγραμματισμένες τεχνικές παρεμβάσεις στην πισίνα του συγκροτήματος.

Η ξαφνική έκλυση των τοξικών αερίων δημιούργησε αποπνικτική ατμόσφαιρα, προκαλώντας έντονη δυσφορία και οξέα αναπνευστικά προβλήματα τόσο σε παιδιά όσο και σε εργαζομένους του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Η αντίδραση ήταν άμεση, με κλιμάκια της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο, μεταφέροντας όσους επηρεάστηκαν στις πλησιέστερες νοσοκομειακές μονάδες για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.