Αναστάτωση στην γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού έχει προκαλέσει η είδηση της προφυλάκισης των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι κρατούμενες ξεσηκώθηκαν γιατί δεν θέλουν η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός χωρίς ειδικότητα που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, να μεταφερθεί στον Κορυδαλλό και ο λόγος κρύβεται τρία χρόνια πίσω…

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφτεί το σωφρονιστικό ίδρυμα τρία χρόνια πριν, το 2023, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου για να τραγουδήσει στις κρατούμενες του Κορυδαλλού.

Συνεπώς η μεταγωγή της κα. Γάκα στον Κορυδαλλό έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στις γυναίκες που γνώρισαν από κοντά τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη. Προσώρας, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Διοίκηση των φυλακών για οργανωμένη κινητοποίηση ή για κάποιο επεισόδιο εκ μέρους των κρατούμενων γυναικών.

Βίντεο από την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στις φυλακές Κορυδαλλού:

Η επίσκεψη που δεν ξέχασαν ποτέ

Στις 14 Φεβρουαρίου του 2023, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφτεί τις γυναικείες φυλακές και είχε δώσει μια μικρή συναυλία αποκλειστικά για τις κρατούμενες.

Τότε, ο καλλιτέχνης είχε συναντηθεί με τη Διοίκηση του σωφρονιστικού ιδρύματος, πέρασε χρόνο με τις τροφίμους και στη συνέχεια ερμήνευσε γνωστές επιτυχίες του.

Οι γυναίκες ανυπομονούσαν να τον γνωρίσουν από κοντά, είχαν ετοιμάσει πανό και μηνύματα υποδοχής και η ατμόσφαιρα εκείνης της ημέρας περιγράφεται ως ιδιαιτέρα φορτισμένη συναισθηματικά.

Η εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη στον Κορυδαλλό δεν ξεχάστηκε ποτέ.