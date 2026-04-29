Συντονισμένη επιχείρηση, πραγματοποίησε η αστυνομία στο Ειδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, φέρνοντας ανάμεσα στα ευρήματα ξανά στο προσκήνιο, τις χρόνιες παθογένειες των ελληνικών φυλακών.

Η έφοδος έγινε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 28 Απριλίου 2026, με τη συμμετοχή δυνάμεων από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και ειδικότερα της Δίωξης Ναρκωτικών, με συνδρομή από οικονομική αστυνομία και επιχειρησιακές ομάδες πληροφοριών. Το εύρος της επιχείρησης δεν ήταν τυχαίο: οι αρχές φαίνεται πως είχαν ενδείξεις για οργανωμένη δραστηριότητα εντός του ψυχιατρικού τμήματος.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε έξι κελιά και έντεκα κρατούμενους.

Συνολικά κατασχέθηκαν εννέα κινητά τηλέφωνα, δέκα κάρτες SIM και μία κάρτα μνήμης, ενώ εντοπίστηκαν και έξι γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διαμοιρασμένα σε αυτοσχέδιες συσκευασίες.

Η εικόνα συμπληρώνεται με τη σύλληψη ενός κρατουμένου για κατοχή ναρκωτικών και κινητών, ενώ σε βάρος ακόμη τριών σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράνομη κατοχή τηλεφωνικών συσκευών.

«Ψυχιατρικά πάσχοντες» γνωστοί παράνομοι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ανάμεσα στους εγκλείστους του συγκεκριμένου τμήματος βρίσκονται άτομα που στο παρελθόν είχαν απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα, που όσο βρίσκονταν εκτός φυλακής είχαν… «σώας τα φρένας».

Συγκεκριμένα ένας εκ των τροφίμων-κρατουμένων του ψυχιατρείου ήταν μεγαλοϊδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων που έβαζε… αέρα στα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων που εξυπηρετούσε αντί για καύσιμα. Σύμφωνα με σκέψεις των Αρχών δημιουργούνται ερωτηματικά, εάν και εφόσον ο συγκεκριμένος κρατούμενος συνέχιζε τη δράση του μέσα από τις φυλακές, δίνοντας εντολές σε συνεργάτες του. ώστε να συνεχίζουν τη δράση τους.

Ο έτερος τρόφιμος του ψυχιατρείου και κρατούμενος ήταν πρώην αξιωματικός του Λιμενικού που είχε εμπλακεί σε μεγάλη υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν αρμοδίως.