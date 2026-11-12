Αποκαταστάθηκε το σύστημα ανίχνευσης αερίων στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, καθώς ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι εργασίες επιδιόρθωσης, όπως έκανε γνωστό μέσα από ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της πόλης, Νίκος Χουρσαλάς.

Για την πλήρη διασφάλιση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου αναμένεται να διεξαχθούν οι τελικές δοκιμές. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από ειδικό πιστοποιημένο φορέα, σε στενή συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και παρουσία της διεύθυνσης του σχολείου, ώστε να πιστοποιηθεί η απόλυτα ασφαλής λειτουργία του συστήματος.

Μέχρι να περατωθεί και το τελευταίο στάδιο των απαιτούμενων ελέγχων, η δια ζώσης διδασκαλία θα παραμείνει σε αναστολή. Όπως διευκρινίζεται, οι μαθητές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά τους και αύριο μέσω τηλεκπαίδευσης.