Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Αποκαταστάθηκε το σύστημα ανίχνευσης αερίων στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, καθώς ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι εργασίες επιδιόρθωσης, όπως έκανε γνωστό μέσα από ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της πόλης, Νίκος Χουρσαλάς.
Για την πλήρη διασφάλιση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου αναμένεται να διεξαχθούν οι τελικές δοκιμές. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από ειδικό πιστοποιημένο φορέα, σε στενή συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και παρουσία της διεύθυνσης του σχολείου, ώστε να πιστοποιηθεί η απόλυτα ασφαλής λειτουργία του συστήματος.
Μέχρι να περατωθεί και το τελευταίο στάδιο των απαιτούμενων ελέγχων, η δια ζώσης διδασκαλία θα παραμείνει σε αναστολή. Όπως διευκρινίζεται, οι μαθητές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά τους και αύριο μέσω τηλεκπαίδευσης.